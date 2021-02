Coronavirus, nelle Marche 480 nuovi positivi (più 66 ai test rapidi). Infetto un tampone su 5/ I ricoverati nelle regioni

ANCONA - Epidemia di coronavirus, sono stati 480 i nuovi positivi segnalati oggi, giovedì 4 febbraio, dal Gores nelle Marche. Una cifra in linea con quelle recenti, ma che va guardata con ottimismo perchè relativa ad un numero crescente di tamponi testati, tanto che cala percentuale di positività. É infatti risultato infetto il 21,1% dei tamponi molecolari nuove diagnosi analizzati, poco più di uno su 5.

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 5384 tamponi: 3337 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1068 nello screening con percorso Antigenico) e 2047 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 14,4%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 480 (74 in provincia di Macerata, 179 in provincia di Ancona, 105 in provincia di Pesaro-Urbino, 49 in provincia di Fermo, 52 in provincia di Ascoli Piceno e 21 fuori regione).



OGGI 66 POSITIVI AI TEST RAPIDI

I 480 casi positivi casi comprendono soggetti sintomatici (53 casi rilevati), contatti in setting domestico (97 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (138 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (29 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (11 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (4 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (18 casi rilevati), screening percorso sanitario (3 casi rilevati). Per altri 127 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 1068 test e sono stati riscontrati 66 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 6%.

