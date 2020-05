Beffa sulla riapertura, allerta della Regione: temporali in arrivo sulle Marche. Ecco quando e dove

ANCONA - Dopo tante splendide giornate osservate da dietro le finestre nei lunghi giorni del lockdown, le previsioni meteo nelle Marche per i giorni della riapertura suonano come una beffa. La Protezione civile ha infatti dirmato un allerta meteo per l'arrivo di temporali

L'allerta è valido per 24 ore a partirà dalla mezzanotte tra lunedì 18 e martedì 19 maggio e riguarda le zone 1-3-5 della nostra Regione, in pratica tutti i terittori dell'entroterra. E' annunciato l'arrivo di temporali, che localmente potranno avere anche una certa intensità.

