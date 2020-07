Coronavirus, ancora zero morti nelle Marche, ma c'è un caso sospetto/ Il contagio nelle regioni in tempo reale

ANCONA - Ancora zero morti per Coronavirus segnalati dal Gores nelle Marche, ma c'è un caso sospetto nel Maceratese. L'ultimo decesso si è verificato il 15 giugno scorso, quasi un mese fa, ma sono in corso al momento accertamenti sulla morte di una donna del Maceratese.

Sono state 987 le vittime dell'epidemia nella nostra regione. Sono morti 589 uomini e 398 donne, con un'età media di 80,5 anni; il 94,9% delle vittime aveva patologie pregresse.

IL CONTAGIO NELLE REGIONI TEMPO REALE

OGGI UN NUOVO POSITIVO NELLE MARCHE

Epidemia di Coronavirus tornano a scendere i nuovi oggi nelle Marche. Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 805 tamponi: 454 nel percorso nuove diagnosi e 351 nel percorso guariti. Un caso positivo registrato in provincia di Ascoli Piceno.

