Altri 56 guariti dal Coronavirus in un giorno nelle Marche: i ricoverati sono sempre meno

ANCONA - Emergenza Coronavirus, la notizia più bella di oggi, sabato 23 maggio, è lo 0 nella casella dei nuovi positivi in Provincia di Pesaro e Urbino. Non accadeva dal primo contagiato delle Marche, lo scorso 25 febbraio. Per il resto si conferma la tendenza di una regione convalescente. I guariti delle ultime ore sono 56, con il totale che si impenna a 3.995. I ricoverati sono 115 (-1) e restano 15 quelli in terapia intensiva.

LEGGI ANCHE:

Pesaro, esposto di un centinaio di famiglie contro il virologo Roberto Burioni: «Coronavirus, contraddetto dai fatti»

Le future mamme positive al Covid da tutte le Marche partoriranno a Pesaro

Malgrado lo zero di oggi, la provincia di Pesaro è la più colpita con 2.738 casi (-), davanti ad Ancona con 1.863 (+1), Macerata con 1.114 (+1), Fermo con 465 (+1) e Ascoli con 290 (-). Sono 231 (+1) i casi provenienti da fuori regione. Scendono a 3.771 (-190) le persone in isolamento. Tra queste sono 438 (-22) gli operatori sanitari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA