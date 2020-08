Coronavirus, ancora allarme per i contagi di rientro: 11 nuovi positivi nelle Marche/ I tamponi in tutta Italia

ANCONA - Emergenza coronavirus, sono ancora i contagi di rientro a preoccupare le Marche: oggi, giovedì 13 agosto, sono stati infatti 11 i nuovi positivi segnalati dal Gores.

LEGGI ANCHE:

Rientri dalle ferie in Croazia, Grecia, Spagna e Malta? Tampone o test, altrimenti resti fuori dalle Marche

Mamma furiosa: «Nessun controllo durante il viaggio a Corfù: ora mio figlio è positivo al Covid»

I TAMPONI IN TUTTA ITALIA IN TEMPO REALE



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1302 tamponi: 623 nel percorso nuove diagnosi e 679 nel percorso guariti. I positivi sono 11 nel percorso nuove diagnosi: cinque in provincia di Pesaro Urbino, quattro in provincia di Ascoli Piceno, uno in provincia di Ancona e uno in provincia di Macerata. Questi casi comprendono rientri dall'estero, soggetti sintomatici, asintomatici contatti di casi positivi, screening per operatori sanitari e screening per percorso sanitario.