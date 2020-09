Coronavirus, sono "solo" 5 i nuovi positivi nelle Marche, ma crolla il numero dei tamponi/ I numeri del contagio

ANCONA - Epidemia di coronavirus, crolla il numero di nuovi positivi nelle Marche, ma anche quello dei tamponi analizzati. Sono infatti 5 i contagi certificati, ma a fronte di un numero di test effettuti, come spesso capita il lunerdì con i dati della domenica, molto inferiore alla media giornaliera.

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 382 tamponi: 217 nel percorso nuove diagnosi e 165 nel percorso guariti. I positivi sono 5 nel percorso nuove diagnosi: 3 in provincia di Macerata, 1 in provincia di Ancona e 1 in provincia di Ascoli Piceno. Questi casi comprendono 2 rientri dall'estero (Albania e Ucraina), 2 soggetti sintomatici e un caso in ambito domestico.