Coronavirus, solo 11 positivi ma crollano i tamponi. Preoccupano i nuovi contagi ad Ancona/ I test effettuati in tutta Italia in tempo reale

ANCONA - Emergenza Coronavirus, sono stati 11 i nuovi positivi segnalati oggi, lunedì 18 maggio, dal Gores nelle Marche. Pochi, ma è anche crollato il numero dei tamponi: ne sono stati analizzati 321. Preoccupa il numero dei nuovi contagiati, 8, nella provincia di Ancona. Gli altri sono uno a Pesaro e due a Macerata. Dall'inizio dell'epidemia nella nostra regione sono state contagiate 6.678 persone.

IERI NESSUN MORTO NELLE MARCHE

Nelle Marche ieri il coronavirus non ha fatto morti. "Da tante settimane ormai - afferma il presidente Luca Ceriscioli - aspettavamo questo giorno e questa notizia: oggi nelle Marche nessuna persona è deceduta per il Coronavirus. La battaglia non è finita ma questa buonissima notizia ci aiuta a proseguire nella gestione di questa difficile emergenza. Il nostro abbraccio più affettuoso va alle famiglie di coloro che hanno perso i loro cari".Le vittime nelle Marche dall'inizio della pandemia sono stati 984.

