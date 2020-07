Nessun morto per Coronavirus nelle Marche nelle ultime 24 ore: è il sedicesimo giorno consecutivo/ La mappa interattiva del contagio provincia per provincia

ANCONA - Per il sedicesimo giorno consecutivo oggi non sono stati registrati morti per Coronavirus nelle Marche. Il Gores segnala che 4 decessi precedentemente classificati come Covid-19 sono stati riconsiderati come non Covid-19. Quindi il totale dei decessi scende da 991 a 987. Sono morti 589 uomini e 398 donne, con un'età media di 80,5 anni; il 94,9% delle vittime aveva patologie pregresse.

LEGGI ANCHE: Mascherine, quali usare con il caldo. L'infettivologo Bassetti: «Ecco le migliori da indossare e quelle da evitare»

LA MAPPA INTERATTIVA DEL CONTAGIO PROVINCIA PER PROVINCIA



LEGGI ANCHE: Nonni baby sitter, vacanze e busta paga pesante: scatta oggi la corsa a bonus e voucher/ Tutte le misure

OGGI UN NUOVO POSITIVO NELLE MARCHE

Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale 1210 tamponi, di cui 776 nel percorso nuove diagnosi e 434 nel percorso guariti. Un caso positivo registrato in provincia di Pesaro e Urbino.

Ultimo aggiornamento: 18:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA