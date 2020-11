Coronavirus, nelle Marche 702 nuovi positivi: mai così tanti in un giorno/ Il contagio nelle regioni

ANCONA - Epidemia di coronavirus, allarmante record di nuovi positivi oggi, mercoledì 11 novembre, nelle Marche . Sono infatti 702, numero più alto mai raggiunto (superati i 698 del 4 novembre), a fronte di 2.067 tamponi analizzati. Resta stabile la percentuale di positività: sono infetti il 33,9% dei ramponi analizzati

133 CASI SINTOMATICI

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 3656 tamponi: 2067 nel percorso nuove diagnosi e 1589 nel percorso guariti.I positivi sono 702 nel percorso nuove diagnosi (154 nella provincia di Macerata, 177 nella provincia di Ancona, 86 nella provincia di Pesaro-Urbino, 82 nella provincia di Fermo, 182 nella provincia di Ascoli Piceno e 21 da fuori regione).Questi casi comprendono soggetti sintomatici (133 casi rilevati), contatti in setting domestico (179 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (203 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (11 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (28 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (6 casi rilevati), contatti in setting scolastico/formativo (9 casi rilevati), screening percorso sanitario (8 casi rilevati). Per altri 125 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

