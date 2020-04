Coronavirus, nuova impennata dei morti: sono 9 in un giorno nelle Marche. Totale a 893/ I dati delle regioni in tempo reale

ANCONA - Epidemia di Coronavirus, il Gores ha comunicato per oggi, lunedì 27 aprile, 9 morti nelle Marche. Un numero in crescita ed in controtendenza con quelli, sempre calanti, degli ultimi giorni. Il totale dall'inizio dell'emergenza sale a 893 vittime.

Dall'inizio dell'epidemia nella Marche sono deceduti 547 uomini e 346 donne, con un'età media di di 80,2 anni: il 94,5% di loro aveva anche altre patologie. La provincia di Pesaro, purtroppo, ha fatto registrare 6 decessi, che fanno salire il totale a 483. E' la più colpita davanti a quella di Ancona con 188 (+1), Macerata con 139 (+2), Fermo con 63 (-) e Ascoli con 12 (-). Sono 8 (-) le vittime provenienti da fuori regione.

OGGI 16 TAMPONI POSITIVI NELLE MARCHE.

Oggi sono stati 16 i tamponi positivi segnalati nelle Marche. E' ancora la provincia di Pesaro quella con più contagiati e con il maggior incremento con 2.439 casi positivi (+11 rispetto a ieri), seguita da Ancona con 1.799 (+3), Macerata con 999 (+1), Fermo con 423 (-) e Ascoli con 279 (-). Sono 188 (+1) i casi provenienti da fuori regione.

Ultimo aggiornamento: 19:21

