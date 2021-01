Coronavirus, altri 13 morti in un giorno nelle Marche, ma calano i ricoverati/ I numeri del contagio nelle regioni

ANCONA - Epidemia di coronavirus, sono stati 13 i morti segnalati oggi, giovedì 28 gennaio, dal Gores nelle Marche. Si tratta di 6 uomini e 7 donne, tutti già affetti da altre malattie. La vittima più giovane è stata un 70enne di Sassocorvaro (Pu), la più anziana una 94enne di Terre Roveresche (Pu). Dall'Inizio dell'epidemia sono state 1.939 le vittime nelle Marche, 1.094 uomini e 845 donne con un'età media di 82 anni: il 96,1% dei deceduti era afflitto anche da altre malattie. La provincia di Pesaro e Urbino è quella con più decessi (803), seguita da Ancona (465), Macerata (328), Fermo (173) e Ascoli (153). Sono 17 le vittime provenienti da fuori regione.

APPROFONDIMENTI I NUMERI DI OGGI Coronavirus in Italia, il bollettino di giovedì 28 gennaio:... AGGIORNATA A OGGI Covid, la nuova mappa dell'Ue: «Quattro Regioni italiane in... IL CASO Giallo, venticinque cinesi scomparsi nel nulla dopo il test positivo...

LEGGI ANCHE:

I NUMERI DEL CONTAGIO NELLE REGIONI

CALANO I RICOVERATI NELLE MARCHE

Leggero calo (-5) dei ricoveri per Covid-19 nelle Marche che sono passati nelle ultime 24 ore da 626 a 621. In calo anche i degenti in Terapia intensiva (70, -2) e nei reparti non intensivi (401, -5) mentre risultano in aumento nel reparto di Semintensiva (150, +2). I dimessi che nelle ultime 24 ore sono 40. Aumentano però i positivi in isolamento domiciliare (8.406, +46) e in maniera più sensibile i guariti (43.336, +371). In crescita anche il numero delle persone in quarantena per contatto con contagiati (15.391, +54; 4.431 con sintomi, 694 sono operatori sanitari).

© RIPRODUZIONE RISERVATA