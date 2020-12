Coronavirus, boom di tamponi ma sono 508 i nuovi positivi nelle Marche (più 39 ai test rapidi)/ La mappa del contagio

ANCONA - Epidemia di coronavirus, tornano a salire i nuovi positivi nelle Marche. Sono stati infatti 508 quelli segnalati oggi, martedì 29 dicembre, dal Gores. Un numero in forte crescita, ma collegato al forte aumento dei tamponi molecolari prime diagnosi testati: sono stati infatti ben 1.620, decisamente superiori alla media dei giorni a cavallo delle festività. Sono risultati positivi il 31,3% dei molecolari prime diagnosi analizzati.

APPROFONDIMENTI L'EMERGENZA Coronavirus, per il maltempo a rischio l'arrivo di 470mila dosi... PESARO Sorpresa ai controlli Covid: coniugi insospettabili presi con un...

LEGGI ANCHE:

LA MAPPA DEL CONTAGIO

TEST RAPIDI, 39 POSITIVI

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 4229 tamponi: 2653 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1033 nello screening con percorso Antigenico) e 1576 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 19,1%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 508 (38 in provincia di Macerata, 123 in provincia di Ancona, 194 in provincia di Pesaro-Urbino, 83 in provincia di Fermo, 36 in provincia di Ascoli Piceno e 34 fuori regione). Questi casi comprendono soggetti sintomatici (69 casi rilevati), contatti in setting domestico (97 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (144 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (13 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (29 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (14 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (12 casi rilevati), screening percorso sanitario (8 casi rilevati) e 2 rientri dall'estero. Per altri 120 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 1033 test e sono stati riscontrati 39 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 4%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA