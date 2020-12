Coronavirus, altri 11 morti in un giorno nelle Marche: il più giovane aveva 64 anni/ I ricoveri regione per regione

NCONA - Epidemia di coronavirus, sono 11 stati i morti segnalati oggi, lunedì 28, nelle Marche. Si tratta di 7 uomini e 4 donne, con età comprese tra 64 e 97 anni. Tutte le vittime erano afflitte anche da altre malattie. Dall'inizio dell'epidemia sono stati 1.546 i morti nelle Marche: 895 uomini e 651 donne, con un'età media di 81 anni; il 95,5% era afflitto anche da altre patologie. La provincia con più decessi è quella di Pesaro (658), seguita da Ancona (359), Macerata (263), Ascoli (131) e Fermo (121). Sono state 14 le vittime provenienti da fuori regione.

APPROFONDIMENTI L'EMERGENZA Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi lunedì 28... NUOVE MISURE Dpcm Covid gennaio, slittano riaperture per palestre, cinema e...

LEGGI ANCHE:

I RICOVERATI IN TEMPO REALE REGIONE PER REGIONE

AUMENTANO I RICOVERATI

Aumentano ancora i ricoverati per Covid-19 nelle Marche (da 493 a 514; +21). É cresciuto soprattutto il numero di pazienti in reparti non intensivi (317; +20) e in Semintensiva (137; +6) mentre è calato quello dei degenti in Terapia intensiva (60; -5). Gli ospiti di strutture territoriali sono 237 (-1) e le persone assistite in Pronto soccorso sono 31 (+6). I positivi in isolamento domiciliari sono passati da 9.178 a 9.223 (+45) mentre i guariti sono ora 28.556 (+57). Le persone isolate in casa per contatti con contagiati sono 13.637 (+211; 3.613 con sintomi e 583 sono operatori sanitari).

Ultimo aggiornamento: 17:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA