Coronavirus, frenano i nuovi positivi nelle Marche (274), ma calano e di parecchio anche i tamponi/ I numeri del contagio regione per regione

ANCONA - Epidemia di coronavirus, un sospiro di sollievo oggi, sabato 24 ottobre, nelle Marche. Dopo il boom degli ultimi giorni infatti, si regsitra un frenata dei nuovi positivi: sono infatti 274. Calano anche i tamponi rispetto alla media degli ultimi giorni (1621), ma si abbassa comunque la percentuale di positività, che ora è al 10%.

LEGGI ANCHE:

Marche, cresce l’indice Rt. l’Iss: «Necessario limitare i contatti fra le persone». Il rischio: 12mila contagi in regione

Tempo scaduto, Acquaroli dica 33. Oggi, non domani

I NUMERI DEL CONTAGIO IN TEMPO REALE PREGIO PER REGIONE

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 2713 tamponi: 1621 nel percorso nuove diagnosi e 1092 nel percorso guariti. I positivi sono 274 nel percorso nuove diagnosi: 57 in provincia di Macerata, 123 in provincia di Ancona, 32 in provincia di Pesaro Urbino, 37 in provincia di Fermo, 24 in provincia di Ascoli Piceno e 1 fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (41 casi rilevati), contatti in setting domestico (74 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (64 casi rilevati), 8 casi registrati nel setting lavorativo, contatti in ambiente di vita/divertimento (15 casi rilevati), 3 casi rilevati nel setting assistenziale, contatti in setting scolastico/formativo (10 casi) e 4 casi riscontrati nello screening realizzato in ambito sanitario. Di 55 casi si stanno effettuando le indagini epidemiologiche.

Ultimo aggiornamento: 11:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA