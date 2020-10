Coronavirus, nelle Marche i nuovi positivi oggi balzano a 226. Come a fine marzo/ La mappa del contagio

ANCONA - Epidemia di coronavirus, balzo indietro di setteme mesi oggi, mercoledì 21 ottobre, nelle Marche almeno per quanto riguarda i contagi. I nuovi positivi sono infatti 226 e per trovare numeri simili bisogna risalire alla fine di marzo, all'apice della prima ondata. E anche la percentuale di positività è alta: il 15,2% dei 1486 tamponi testati.

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 2540 tamponi: 1486 nel percorso nuove diagnosi e 1054 nel percorso guariti. I positivi sono 226 nel percorso nuove diagnosi: 53 in provincia di Macerata, 36 in provincia di Ancona, 26 in provincia di Pesaro Urbino, 36 in provincia di Fermo, 67 in provincia di Ascoli Piceno e 8 fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (21 casi rilevati), contatti in setting domestico (61 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (60 casi rilevati), 5 casi registrati nel setting lavorativo, contatti in ambiente di vita/divertimento (17 casi rilevati), 4 rientri dall'estero (Romania), 2 casi rilevati nel setting assistenziale, contatti in setting scolastico/formativo (12 casi) e 3 casi riscontrati nello screening realizzato in ambito sanitario. Di 41 casi si stanno effettuando le indagini epidemiologiche.

