Coronavirus, nelle Marche 277 nuovi positivi ma crolla la percentuale: infetto un tampone su sei/ La progressione del contagio

ANCONA - Epidemia di coronavirus, sono stati 277 i nuovi positivi segnalati oggi, martedì 16 febbraio, dal Gores nelle Marche. Un dato in discesa (fatto salvo il dato di lunedì, taratao sui pochi test della domenica), anche a fronte di un elevato numero di tamponi. É risultato infetto il 16,5% dei tamponi molecolari nuove diagnosi analizzati, in pratica uno sue sei.

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 4962 tamponi: 2995 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1320 nello screening con percorso Antigenico) e 1967 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 9,2%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 277 (58 in provincia di Macerata, 87 in provincia di Ancona, 65 in provincia di Pesaro-Urbino, 18 in provincia di Fermo, 29 in provincia di Ascoli Piceno e 20 fuori regione).



LA PROGRESSIONE DEL CONTAGIO

TEST RAPIDI, 48 POSITIVI

I 277 positivi casi comprendono soggetti sintomatici (31 casi rilevati), contatti in setting domestico (53 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (79 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (14 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (2 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (2 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (17 casi rilevati), screening percorso sanitario (2 casi rilevati). Per altri 77 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 1320 test e sono stati riscontrati 48 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 4%.

