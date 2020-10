Coronavirus, i contatti familiari spingono ancora in alto i nuovi positivi: sono 35 nelle Marche/ Il contagio nelle regioni

ANCONA - Epidemia di coronavirus, tornano ad impennarsi i nuovi positivi nelle Marche. Dopo i 22 di ieri, infatti, oggi, martedì 6 agosto, i nuovi infettati sono 35: per l maggior parte si tratta di contatti familiari o personali.

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1562 tamponi: 905 nel percorso nuove diagnosi e 657 nel percorso guariti. I positivi sono 35 nel percorso nuove diagnosi: 10 in provincia di Macerata, 7 in provincia di Ascoli Piceno, 8 in provincia di Ancona, 4 in provincia di Fermo, 2 in provincia di Pesaro Urbino e 4 fuori regione. Questi casi comprendono 8 soggetti sintomatici, 10 contatti in ambito domestico, 10 contatti stretti di casi positivi, 3 rientri dall'estero (Romania e Tunisia), 2 casi riscontrato dallo screening realizzato in ambito scolastico/formativo e 2 casi in fase di verifica.