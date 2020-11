Coronavirus, 698 nuovi positivi nelle Marche: mai così tanti in un giorno solo/ La mappa del contagio

ANCONA - Epidemia di coronavirus, sono 698 i nuovi positivi oggi, giovedì 5 novembre, nelle Marche. Si tratta del nuovo record assoluto, ma va sottolineato anche l'elevato numero di tamponi analizzati (2.248), tanto che la percentuale si attesta al 30,8%.

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 3349 tamponi: 2248 nel percorso nuove diagnosi e 1001 nel percorso guariti.



I positivi sono 698 nel percorso nuove diagnosi (101 nella provincia di Macerata, 212 nella provincia di Ancona, 79 nella provincia di Pesaro-Urbino, 131 nella provincia di Fermo, 157 nella provincia di Ascoli Piceno e 18 da fuori regione).



Questi casi comprendono soggetti sintomatici (101 casi rilevati), contatti in setting domestico (155 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (197 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (30 casi rilevati), 6 rientri dall'estero (Romania, Marocco, Perù, Bangladesh), contatti in ambienti di vita/divertimento (42 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (8 casi rilevati), contatti in setting scolastico/formativo (29 casi rilevati), screening percorso sanitario (9 casi rilevati). Per altri 121 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

