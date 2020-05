Coronavirus, crollano ricoverati e persone in isolamento nelle Marche. Contagi quasi a zero, ma non a Pesaro e Macerata

ANCONA - La "tabella gialla", il quotidiano aggionamento "scorporato" del Gores, continua a segnalare le Marche sulla buona strada nella lotta al Coronavirus. I ricoverati oggi, martedì 5 maggio, sono 429 (-4 rispetto a ieri), tra di loro 42 (-2) sono in terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 2.237, 12 più di ieri. Le persone in isolamento sono 7.355 (-141 rispetto a ieri, erano 8mila 3 giorni fa), e calano, tra loro, anche gli operatori sanitari, 944 (-73).

Per quanto riguarda i nuovi positivi, le Marche sono vicine al traguardo degli zero contagi, ma non le province di Pesaro e Urbino e di Macerata, che registrano ancora rialzi più corposi. Proprio la provincia di Pesaro e Urbino resta la più colpita con 2.586 casi (+15), davanti ad Ancona con 1.820 (+1), Macerata con 1.042 (+8), Fermo con 453 (+2) e Ascoli con 285 (+1). Sono 206 (+2) i casi provenienti da fuori regione.

