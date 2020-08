Coronavirus, i nuovi positivi nelle Marche sono sei / Il contagio nelle regioni in tempo reale

ANCONA - Emergenza Coronavirus, oggi nelle Marche i positivi comunicati dal Gores sono sei. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1.173 tamponi, di cui 665 nel percorso nuove diagnosi e 508 nel percorso guariti. Sei casi positivi registrati: tre in provincia di Ancona, uno in provincia di Pesaro Urbino, uno in provincia di Fermo e uno in provincia di Ascoli Piceno. Si tratta di tre rientri dall'estero, due casi sintomatici e uno di accesso al Pronto Soccorso.

