Coronavirus, sono quattro i nuovi positivi: tre a Pesaro ed uno ad Ancona/ I test effettuati in tutta Italia in tempo reale

ANCONA - Epidemia di Coronavirus, sono stati 4 i nuovi positivi segnalati oggi, sabato 30 maggio, nelle Marche. Tre positivi sono della Provincia di Pesaro e Urbino, uno di Ancona. Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 1095 tamponi, di cui 586 del percorso nuove diagnosi e 509 del percorso guariti. Dall'inizio dell'emergenza sono state 6.727 le persone contagiate nella nostra regione.

IERI UN DECESSO NELLE MARCHE

Ieri è stata certificata un'altra vittima del Covid-19 nelle Marche. Si tratta di uomo di Piandimeleto (Pu) di soli 47 anni, con patologie pregresse. Cala il totale dei morti nelle Marche, perchè, informa il Gores "è in corso una attività di revisione di tutti i casi di attribuzione incerta di decesso, per cui oggi sono stati sottratti al totale 11 morti, che da revisione non risultano classificabili come Covid-19 positivi". Le vittime nelle Marche sono 987.

