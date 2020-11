Coronavirus, altri 653 nuovi positivi nelle Marche e la percentuale torna ad alzarsi/ Il contagio regione per regione

ANCONA - Epidemia di coronavirus, sono 653 in nuovi positivi segnalati oggi, mercoledì 4 novembre, nelle Marche. Si tratta del terzo responso giornaliero più alto di sempre (dopo i 686 del 28 ottobre ed i i 683 del 31), ma a preoccupare è anche la percentuale di positività: sono infetti il 28,8% dei tamponi analizzati.

220 POSITIVI NELL'ANCONETANO

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 3653 tamponi: 2267 nel percorso nuove diagnosi e 1386 nel percorso guariti.I positivi sono 653 nel percorso nuove diagnosi (135 nella provincia di Macerata, 220 nella provincia di Ancona, 49 nella provincia di Pesaro-Urbino, 92 nella provincia di Fermo, 130 nella provincia di Ascoli Piceno e 27 da fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (87 casi rilevati), contatti in setting domestico (141 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (184 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (13 casi rilevati), 9 rientri dall'estero (Bangladesh, Albania, Marocco, Moldavia), contatti in ambienti di vita/divertimento (36 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (9 casi rilevati), contatti in setting scolastico/formativo (11 casi rilevati), screening percorso sanitario (8 casi rilevati). Per altri 155 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

