Coronavirus, nelle Marche altri 431 nuovi positivi: un centinaio da contatti in famiglia/ La mappa del contagio

ANCONA - Epidemia di coronavirus, continua la corsa dei contagi anche oggi, martedì 3 novembre, nelle Marche. Sono infatti i 431 nuovi positivi segnalati dal Gores, a fronte di 1.670 tamponi analizzati, per una percentuale di positività del 25,7%, in leggero calo rispetto agli ultimi giorni.

NELL'ANCONETANO 129 POSITIVI

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 2540 tamponi: 1677 nel percorso nuove diagnosi e 863 nel percorso guariti. I positivi sono 431 nel percorso nuove diagnosi (109 nella provincia di Macerata, 129 nella provincia di Ancona, 48 nella provincia di Pesaro-Urbino, 11 nella provincia di Fermo, 118 nella provincia di Ascoli Piceno e 16 da fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (70 casi rilevati), contatti in setting domestico (97 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (99 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (12 casi rilevati), 2 rientri da altra regione, contatti in ambienti di vita/divertimento (19 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (10 casi rilevati), contatti in setting scolastico/formativo (12 casi rilevati), screening percorso sanitario (5 casi rilevati). Per altri 105 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

