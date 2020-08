Sospiro di sollievo Coronavirus: le Marche tornano a zero contagi e nessun morto / Il contagio nelle regioni in tempo reale

ANCONA - Epidemia di Coronavirus, sospiro di sollievo oggi, lunedì 3 agosto nelle Marche: la Regione torna a zero contagi, ma con un numero di tamponi analzizzati molto sotto la media dei giorni precedenti. Per il 49° giorno conescutivo non si registrano vittime, ma cresce ancora il numero dei ricoverati.

LEGGI ANCHE:

Montecopiolo, altri positivi Covid dopo la maxi cena: scatta lo screening per tutti gli abitanti

Fermo, una contagiata a Malattie Infettive: l'ospedale Murri non è più Covid free

IL CONTAGIO NELLE REGIONI IN TEMPO REALE

Il Gores ha infatti comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 93 tamponi, di cui 56 nel percorso nuove diagnosi e 37 nel percorso guariti. Nessun caso positivo registrato.

ZERO MORTI MA CRESCONO I RICOVERATI

Ancora zero morti nelle Marche, è il quarantanovesimo giorno consecutio: l'ultima vittima risale al 15 giugno scorso. Sono stati 987 i morti a causa dell'epidemia nelle Marche. Hanno perso la vita 589 uomini e 398 donne, con un'età media di 80,5 anni; il 94,9% delle vittime aveva patologie pregresse. Crescono, però i ricoverati, che passano da 11 a 13. Sono 7 a Malattie Infettive a marche Nord, 2 a Fermo e Torrette, 1 a Ostetricia e al Proto soccorso a Pesaro.

Ultimo aggiornamento: 18:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA