Coronavirus, nelle Marche 524 nuovi infetti: positivo un tampone su 4/ Il contagio nelle regioni

ANCONA - Epidemia di coronavirus, cala il numero dei nuovi positivi oggi, venerdì 30 ottobre, nelle Marche . I nuovi positivi sono infatti 524 (ieri 686), ma cala anche il numero dei tamponi, 1968 (ieri 3.372), tanto che la percentaule di positività resta molto alta, il 26,6% (ieri 29,8%)

LEGGI ANCHE:

L'epidemia Covid ha cambiato marcia nelle Marche: 4 settimane di crescita esponenziale

Emergenza Covid, l'assessore Castelli: «Rimborsi alla categorie? Ci stiamo pensando, ma scordatevi i monopattini»

IL CONTAGIO NELLE REGIONI TEMPO REALE

220 POSITIVI NELL'ANCONETANO

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 3565 tamponi: 1968 nel percorso nuove diagnosi e 1597 nel percorso guariti.I positivi sono 524 nel percorso nuove diagnosi (117 nella provincia di Macerata, 220 nella provincia di Ancona, 44 nella provincia di Pesaro-Urbino, 49 nella provincia di Fermo, 62 nella provincia di Ascoli Piceno e 32 da fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (71 casi rilevati), contatti in setting domestico (99 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (134 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (12 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/divertimento (34 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (6 casi rilevati), contatti in setting scolastico/formativo (15 casi rilevati), screening percorso sanitario (10 casi rilevati). Per altri 143 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA