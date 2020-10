Coronavirus, allarme nelle Marche con 42 nuovi positivi: preoccupa il sud della regione/ La mappa del contagio

ANCONA - Epidemia di coronavirus: crescono i tamponi analizzati nelle Marche, ma anche i nuovi positivi che accendono un nuovo allarme. Oggi, venrdì 2 ottobre, il Gores ne ha infatti segnalati ben 42 ed a preoccupare è soprattutto il sud della regione, in particolare il Piceno.

LEGGI ANCHE:

Epidemia ribaltata nelle Marche: adesso l'onda più alta investe l'Ascolano

Seconda ondata nelle Marche? Covid Hospital attivo in meno di 24 ore

LA MAPPA DEL CONTAGIO IN TEMPO REALE

Ultimo aggiornamento: 09:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 2119 tamponi: 1183 nel percorso nuove diagnosi e 936 nel percorso guariti. I positivi sono 42 nel percorso nuove diagnosi: 18 in provincia di Ascoli Piceno, 12 in provincia di Macerata, 5 in provincia di Fermo, 3 in provincia di Pesaro Urbino, 2 in provincia di Ancona e 2 fuori regione. Questi casi comprendono 11 soggetti sintomatici, 12 contatti in ambito domestico, 7 contatti stretti di casi positivi, 2 rientri dall'estero (Spagna e Principato di Monaco), 3 casi riscontrati dallo screening realizzati in ambito lavorativo, 2 casi riscontrati in contesto formativo/universitario e 5 casi in fase di verifica.