Coronavirus, record di nuovi positivi nelle Marche: sono 686 in un giorno. E la percentuale si impenna/ I numeri del contagio regione per regione

ANCONA - Epidemia di coronavirus, allarmante record di nuovi positivi oggi, giovedì 29 ottobre nelle Marche. Sono infatti ben 686, il numero più alto dall'inizio dell'epidemia. E anche la percentuale non lascia tranquilli: sono infatti positivi il 28,9% dei tamponi.

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 3915 tamponi: 2372 nel percorso nuove diagnosi e 1543 nel percorso guariti (un rapporto positivi/testati del 28,9%). I positivi sono 686 nel percorso nuove diagnosi (205 nella provincia di Macerata, 158 nella provincia di Ancona, 62 nella provincia di Pesaro-Urbino, 146 nella provincia di Fermo, 92 nella provincia di Ascoli Piceno e 23 da fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (81 casi rilevati), contatti in setting domestico (114 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (228 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (19 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/divertimento (27 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (10 casi rilevati), contatti in setting scolastico/formativo (14 casi rilevati), screening percorso sanitario (5 casi rilevati), rientro dall'estero (Bangladesh: n. 2 casi); per altri 186 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

