Il Coronavirus fa meno paura: per la quarta volta in pochi giorni nessun morto nelle Marche/ La mappa interattiva del contagio provincia per provincia

ANCONA - Allarme Coronavirus, un'altra bella giornata per le Marche: per la quarta volta da quando è cominciata l'emeregnza non sono stati segnalati morti nelle ultime ventiquattr'ore. La prima volta era stata domenica 11 maggio. Dall'inizio dell'epidemia sono state 997 le vittime nella nostra regione.

Nelle Marche sono deceduti 595 uomini e 402 donne, con un'età media di 80,5 anni; il 94,8% di loro aveva malattie pregresse. La provincia di Pesaro è la più colpita con 527 morti (-), seguita da Ancona con 217 (-), Macerata con 166 (-), Fermo con 66 (-) e Ascoli con 13 (-). Sono 8 (-) le vittime provenienti da fuori regione.

OGGI UN TAMPONE POSITIVO NELLE MARCHE

E' stato uno il nuovo positivo segnalato oggi nelle Marche. Pesaro è la provincia più colpita con 2.740 casi (-), seguita da Ancona con 1.870 (-), Macerata con 1.118 (+1), Fermo con 469 (-) e Ascoli con 290 (-). Sono 232 (-) i casi provenienti a fuori regione. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.073 (-262), e tra loro, 320 (-25) sono operatori sanitari.

