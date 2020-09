Coronavirus, i contatti domestici spingono in alto i nuovi positivi: sono 33 nelle Marche/ I numeri del contagio

ANCONA - Epidemia di coronavirus, tornano a salire oggi , venerdì 25 settembre, i nuovi positivi nelle Marche. Dopo i 17 di ieri, oggi infatti ne sono stati registrati 33 ed a fare la parte del leone sono ancora i contatti domestici.

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1547 tamponi: 887 nel percorso nuove diagnosi e 660 nel percorso guariti. I positivi sono 33 nel percorso nuove diagnosi: 8 in provincia di Ascoli Piceno, 7 in provincia di Pesaro Urbino, 9 in provincia di Macerata, 7 in provincia di Ancona, 1 in provincia di Fermo e 1 fuori regione. Questi casi comprendono 7 contatti stretti di casi positivi, 11 casi in ambito domestico, 10 soggetti sintomatici, 1 caso rilevato dallo screening lavorativo realizzato in ambito scolastico e 4 casi in fase di verifica.