Coronavirus, sono 321 nuovi positivi nelle Marche, battuto il record di marzo. Infetto un tampone su 5/ I numeri del contagio regione per regione

ANCONA - Epidemia di coronavirus, allarme rosso nelle Marche, dove oltre ai nuovi positivi, continua a crescere anche il la percentuale di positività. E se preoccupano i 321 positivi registrati oggi (un record assoluto, battuti i 268 del 21 marzo), allarma anche la percentuale di positività, salita oltre il 18%. In pratica è positivo quasi un tampone su 5.

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 3776 tamponi: 1707 nel percorso nuove diagnosi e 2069 nel percorso guariti. I positivi sono 321 nel percorso nuove diagnosi: 122 in provincia di Macerata, 76 in provincia di Ancona, 40 in provincia di Pesaro Urbino, 58 in provincia di Fermo, 23 in provincia di Ascoli Piceno e 2 fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (52 casi rilevati), contatti in setting domestico (85 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (74 casi rilevati), 12 casi registrati nel setting lavorativo, contatti in ambiente di vita/divertimento (8 casi rilevati), 4 rientri dall'estero (Albania e Bangladesh), 6 casi rilevati nel setting assistenziale, contatti in setting scolastico/formativo (15 casi) e 2 casi riscontrati nello screening realizzato in ambito sanitario. Di 63 casi si stanno effettuando le indagini epidemiologiche.

