Coronavirus, preoccupano i contatti in famiglia: sono 18 i nuovi positivi nelle Marche/ Il contagio nelle regioni

ANCONA - Epidemia di coronavirus, crescono i tamponi (oltre 200 in più) e salgono, seppure di poco, anche i nuovi positivi. Oggi, martedì 22 settembre, ne sono stati registrati 18 (ieri 17) nelle Marche ed a fare la parte del leone sono stati i contagi domestici.

Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1081 tamponi: 686 nel percorso nuove diagnosi e 375 nel percorso guariti. I positivi sono 18 nel percorso nuove diagnosi: 8 in provincia di Ancona, 6 in provincia di Pesaro Urbino, 2 in provincia di Ascoli Piceno e 2 fuori regione. Questi casi comprendono 2 rientri dall'estero (Albania e Pakistan), 8 contatti in ambito domestico, 1 soggetti sintomatico, 6 contatti stretti di casi positivi e 1 caso in fase di verifica.