Coronavirus, nelle Marche 7 positivi su quasi mille tamponi. Rientri ancora sotto la lente/ I numeri del contagio in tempo reale

ANCONA - Epidemia di coronavirus, anche oggi, mercoledì 19 agosto, sono i contagi di rientro a preoccupare nelle Marche. dove il Gores ha segnalato atri 7 nuovi positivi.

Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1640 tamponi: 996 nel percorso nuove diagnosi e 644 nel percorso guariti. I positivi sono 7 nel percorso nuove diagnosi: 2 in provincia di Macerata, 1 in provincia di Ascoli Piceno, 1 in provincia di Ancona, 1 in provincia di Pesaro Urbino e 2 da fuori regione.Questi casi comprendono rientri dall'estero, soggetti sintomatici e asintomatici contatti di casi positivi.