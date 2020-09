Coronavirus, i rientri da estero e Sardegna spingono in alto i nuovi positivi: sono 16 nelle Marche/ I numeri del contagio

ANCONA - Epidemia di coronavirus, tornano a salire i nuovi positivi oggi, martedì 1 settembre, nelle Marche. Sono infatti 16 i nuovi positivi, spinti in alto dai rientri dall'estero o dalla Sardegna.

I NUMERI DEL CONTAGIO IN TEMPO REALE

Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1762 tamponi: 1040 nel percorso nuove diagnosi e 722 nel percorso guariti. I positivi sono 16 nel percorso nuove diagnosi: 5 in provincia di Ascoli Piceno, 5 in provincia di Pesaro - Urbino, 3 in provincia di Ancona, 2 in provincia di Macerata e uno fuori regione. Questi casi comprendono 4 soggetti sintomatici, 4 rientri dall'estero (Grecia, Kosovo, Albania), 2 rientri dalla Sardegna, 5 contatti in setting domestico e un contatto in ambiente di vita/divertimento.