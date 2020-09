Coronavirus, focolaio domestico e rientri dall'Albania: 11 positivi nelle Marche, ma con meno tamponi. Nessun decesso

ANCONA - Epidemia di coronavirus, nuovi positivi in calo oggi, lunedì 14 settembre, nelle Marche. Sono infatti, "solo" 11, ma va anche considerato che i tamponi analizzati la domenica, e conteggiati lunedì, sono tendenzialmente meno rispetto agli altri giorni. Tra i casi odierni spiccano 4 rientri dall'Albania ed un focolaio domestico.

Il Gores ha poi comunicato che non si sono verificati decessi per Covid oggi nelle Marche.

Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 553 tamponi: 220 nel percorso nuove diagnosi e 333 nel percorso guariti. I positivi sono 11 nel percorso nuove diagnosi: 7 in provincia di Ascoli Piceno, 3 in provincia di Macerata e 1 in provincia di Ancona. Questi casi comprendono 4 rientri dall'estero (Albania), un focolaio domestico legato a un soggetto di rientro dalla Croazia per un totale di 3 casi positivi, 1 caso rilevato dallo screening realizzato nel percorso sanitario e 3 casi in fase di verifica.