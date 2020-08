Allarme rosso Coronavirus: i nuovi positivi delle Marche schizzano a 32, sono 19 nel Pesarese/ Il contagio nelle regioni

ANCONA - Epidemia di coronavirus, allarme rosso oggi, sabato 14 agosto, nelle Marche, dove i nuovi positivi schizzano a 32, con ben 19 casi nel Pesarese.

Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1280 tamponi: 681 nel percorso nuove diagnosi e 599 nel percorso guariti. I positivi sono 32 nel percorso nuove diagnosi: 19 in provincia di Pesaro Urbino, 6 in provincia di Ascoli Piceno, 4 in provincia di Ancona, uno in provincia di Macerata e 2 fuori regione. Questi casi comprendono rientri dall'estero, soggetti sintomatici, asintomatici contatti di casi positivi, contatti domestici e screening ospiti strutture residenziali.