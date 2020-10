Coronavirus, "solo" 37 nuovi positivi nelle Marche ma con un terzo dei tamponi. Ancona boom/ La mappa del contagio

ANCONA- Epidemia di coronavirus, calano i nuovi positivi oggi, lunedì 12 ottobre, nelle Marche dopo i picchi dei giorni scorsi (erano stati 106 ieri e 86 sabato). Sono infatti "soltanto" 37. Ma i numeri non ingannino: come accade solitamente il lunedì i tamponi analizzati la domenica sono meno rispetto a quelli degli altri giorni. In questo caso circa un terzo: 469 (il giorno precedente 1.438, sempre nel percorso nuove diagnosi)

Il servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 837 tamponi in totale: 469 nel percorso nuove diagnosi e 368 nel percorso guariti. I positivi sono 37 nel percorso nuove diagnosi: 21 nella provincia di Ancona, 5 in provincia di Macerata, 7 nella provincia di Fermo, 2 in provincia di Ascoli Piceno e 2 in provincia di Pesaro Urbino. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (11 casi rilevati), contatti in setting domestico (9 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (4 casi rilevati), 1 rientro dalla Tunisia, 2 casi riscontrati dallo screening realizzato nel percorso sanitario, contatti in setting lavorativo (2 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/divertimento (2 casi rilevati), 1 contatto in setting assistenziale, contatti in setting scolastico/formativo (2 casi). Di 3 casi si stanno effettuando le indagini epidemiologiche.

