Coronavirus, altri 11 morti in un giorno nelle Marche: il più giovane aveva 65 anni. Salgono i ricoverati /La progressione del contagio

ANCONA - Epidemia di coronavirus, sono stati 11 i morti segnalati oggi, venerdì 12 febbraio, dal Gores nelle Marche. Si tratta di 3 donne e 8 uomini, tutti già affetti da altre malattie. La vittima più giovane è stata un 65enne di Jesi (An), quella più anziana un 96enne di Cartoceto (Pu).

Dall'Inizio dell'epidemia sono state 2.096 le vittime del coronavirus nelle Marche, 1.181 uomini e 915 donne con un'età media di 82 anni: il 96,1% dei deceduti era afflitto anche da altre malattie. La provincia di Pesaro e Urbino è quella con più decessi (827), seguita da Ancona (535), Macerata (351), Fermo (202) e Ascoli (164). Sono 17 le vittime provenienti da fuori regione.

LA PROGRESSIONE DEL CONTAGIO

TORNANO A SALIRE I RICOVERATI

Sono arrivati a quota 607 i ricoverati per Covid negli ospedali delle Marche, +3 su ieri. Invariato il numero dei pazienti in terapia intensiva (7)5, aumentano lievemente quelli in area semintensiva, 159 (+1) e nei reparti non intensivi 373 (+1). Ci sono stati anche 34 dimessi nelle ultime 24 ore. Gli ospiti di strutture territoriali (Rsa dedicate) sono 198, le persone nei pronto soccorso sono 36. Salgono i positivi in isolamento domiciliare da 7.104 a 7.352. Gli attualmente positivi (ricoverati più isolati) sono 7.959. In calo invece le persone in quarantena da 15.654 a 15.050, di cui 4.722 sintomatici, 403 operatori sanitari.

