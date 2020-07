Coronavirus, Marche preoccupate per l'aumento dei positivi, ma è il ventiseiesimo giorno senza morti/ La mappa interattiva del contagio in Italia

ANCONA - Epidemia di Coronavirus, anche oggi non sono stati segnalati decessi nelle Marche. Si tratta del ventiseiesimo giorno di fila, ma a riaccendere l'allarme e il seppur contenuto rialazo dei nuovi positivi giornalieri.

Sono state 987 le vittime dell'epidemia nella nostra regione. Sono morti 589 uomini e 398 donne, con un'età media di 80,5 anni; il 94,9% delle vittime aveva patologie pregresse.

OGGI 4 NUOVI POSITIVI NELLE MARCHE

Il Gores questa mattina, 11 luglio 2020, ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1.020 tamponi: 605 nel percorso nuove diagnosi, 415 in quello guariti. I casi positivi sono 4, registrati due in provincia di Pesaro Urbino, uno in provinci di Ancona e uno di fuori regione.

