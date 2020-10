Marche, torna la paura con 86 nuovi positivi al Coronavirus. E l'epidemia si riaccende ad Ancona/ La mappa del contagio

ANCONA - Epidemia di coronavirus, allarme rosso nelle Marche: oggi, sabato 10 ottobre, è stato infatti registrato un nuovo picco con 86 positivi. E, contro ogni tendenza recente, a far schizzare in alto i contagi è stata la provincia di Ancona con 31 tamponi positivi.

Il servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 2398 tamponi: 1311 nel percorso nuove diagnosi e 1087 nel percorso guariti. I positivi sono 86 nel percorso nuove diagnosi: 31 nella provincia di Ancona, 16 nella provincia di Ascoli Piceno, 14 nella provincia di Fermo, 13 nella provincia di Macerata, 12 nella provincia di Pesaro-Urbino. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (21 casi rilevati), contatti in setting domestico (20 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (17 casi rilevati), 1 rientro dall’estero - Romania, contatti in setting lavorativo (5 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/divertimento (6 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (4 casi rilevati), contatti in setting scolastico/formativo (9 casi). Di 3 casi si stanno effettuando le indagini epidemiologiche.

