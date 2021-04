Coronavirus, nelle ultime 24 ore 490 nuovi positivi delle Marche: il contagio corre a Pesaro e Ancona/ I numeri delle regioni

ANCONA - Marche in zona arancione e scuole riaperte, ma non si placa l'emeregnza Covid nelle Marche, anzi. Oggi, infatti, continua a crescere il dato dei nuovi positivi giornalieri. Il Gores infatti ne ha comunicati 490 per oggi, giovedì 8 aprile, un dato in forte crescita rispetto ai 286 di ieri.

Caos AstraZeneca, Saltamartini: «Seconda dose a chi ha già ricevuto la prima. Liste per vaccinarsi? Aspettiamo il ministero»

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Stop AstraZeneca agli under 60. Nelle Marche 32 centri per i vaccini... MEDICI E FUTURO Arriva RicovAl-19, la medicina dalle corsie al territorio. Mazzanti:...

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 5589 tamponi: 2828 nel percorso nuove diagnosi (di cui 804 nello screening con percorso Antigenico) e 2761 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 17,3%).

Raffica di no ad AstraZeneca: lunghe file e assembramenti all'esordio del centro vaccinale Covid

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 490 e continua a preoccupare il nord della regione Marche:149 nuovi positivi sono stati registrati in provincia di Ancona, 152 in provincia di Pesaro-Urbino, 91 in provincia di Macerata, 20 in provincia di Fermo, 63 in provincia di Ascoli Piceno e 15 fuori regione.

I NUMERI DEL CONTAGIO NELLE REGIONI

La riservista vaccinata diventa un caso. L'Asur: «Era tra le persone a rischio». La donna: «Preallertata? No, passavo e mi sono fermata»

OGGI 50 POSITIVI AI TEST RAPIDI

I 490 nuovi positivi comprendono soggetti sintomatici (65 casi rilevati), contatti in setting domestico (155 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (153 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (9 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (2 casi rilevati), contatti rilevati in setting assistenziale (6 casi rilevati), screening percorso sanitario (1 caso rilevato). Per altri 99 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 804 test e sono stati riscontrati 50 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 6%.

Ultimo aggiornamento: 10:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA