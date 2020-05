Coronavirus, nelle Marche 261 guariti in un giorno, ma c'è qualche ricoverato in più

ANCONA - Crescono, di molto, i guariti, ma c'è qualche ricoverato in più. Sono dati in chiaroscuro quelli della "tabella gialla" del Gores di oggi, lunedì 18 maggio, nelle Marche. I guariti dal Coronavirus delle ultime 24 ore sono 261, con il totale che si impenna a 3.379. Salgono a 173 (+4 rispetto a ieri) i ricoverati per Covid, ma in terapia intensiva sono rimaste 17 persone (-1).

LEGGI ANCHE:

Alessandro Del Piero ricoverato: «Ancora non ci credo come una cosa piccola possa fare così male»

Coronavirus, solo 11 positivi ma crollano i tamponi. Preoccupano i nuovi contagi ad Ancona/ I test effettuati in tutta Italia in tempo reale

Per quanto riguarda i positivi è Pesaro la provincia con più casi: 2.731 (+1), seguita da Ancona con 1.867 (+8), Macerata con 1.105 (+2), Fermo con 458 (-) e Ascoli con 290 (-). Sono 227 (-) i casi provenienti da fuori regione. Scendono ancora le persone in isolamento, che oggi sono 4.881 (-97), così, come, tra loro, gli operatori sanitari, 623 (-17).

© RIPRODUZIONE RISERVATA