Coronavirus, un solo nuovo positivo nelle Marche, è del Pesarese. Frena l'Hotel House/ I test effettuati in tutta Italia in tempo reale

ANCONA - Epidemia di Coronavirus, un nuovo positivo segnalato oggi, martedì 23 giugno, nelle Marche. Il Gores ha comunicato nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale 840 tamponi, di cui 517 nel percorso nuove diagnosi, 317 nel percorso guariti e 6 nel percorso Hotel House. Oggi si registra un caso in provincia di Pesaro e Urbino nel percorso nuove diagnosi e nessun caso nel percorso Hotel House. Dall'inizio dell'epidemia sono state contagiate 6.770 persone nella nostra regione.

LEGGI ANCHE: Strage Covid nelle case di riposo delle Marche: indagano tre procure

I TEST EFFETTUATI IN TUTTA ITALIA IN TEMPO REALE

UNA SETTIMANA SENZA DECESSI NELLE MARCHE

Epidemia di Coronavirus, anche ieri nelle Marche non sono state registrate vittime. É il settimo giorno di fila: quindi per la nostra regione si tratta della prima settimana a "decessi zero".

© RIPRODUZIONE RISERVATA