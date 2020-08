Coronavirus, i nuovi positivi nelle Marche salgono a 13. Rientri dall'estero e movida sotto accusa/ Il contagio nelle regioni

ANCONA - Epidemia di coronavirus, oggi, giovedì 20 agosto, tronano a salire i nuovi positivi nelle Marche. Il Gores infatti ne ha segnalati 13, causati soprattutto da rientri dall'estero e movida.

Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1579 tamponi: 1036 nel percorso nuove diagnosi e 543 nel percorso guariti. I positivi sono 13 nel percorso nuove diagnosi: 4 in provincia di Ascoli Piceno, 3 in provincia di Pesaro Urbino, 2 in provincia di Macerata, 1 in provincia di Ancona, 2 in provincia di Fermo e uno da fuori regione.Questi casi comprendono rientri dall'estero, contatti di rientri dall'estero, screening percorso sanitario e casi in ambiente di vita/divertimento.