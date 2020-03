Coronavirus nelle Marche, balzo dei nuovi contagiati: sono 196, il totale si impenna fino a 1.567/La mappa del contagio in tempo reale

ANCONA - Non si ferma l'allarme Coronavirus nelle Marche. Il quotidiano aggiornamento del Gruppo Operativo Regionale per l'Emergenza Sanitaria ha segnalato per oggi, mercoledì 18 marzo, 196 nuovi tamponi positivi al Covid-19, a fronte di 537 effettuati. Il totale dall'inizio dell'emergenza sale fino a 1.567 (con 4.109 tamponi effettuati dall'inizio dell'emergenza).



Si tratta del secondo incremento per numeri di casi dopo quello dello scorso 14 marzo, in crescita dopo le cresicte degli utlimi due giorni, a quota 109 e 129.

LA MAPPA DEL CONTAGIO IN TEMPO REALE

LEGGI ANCHE:

Coronavirus, il giorno peggiore per le Marche. Ceriscioli: «22 decessi, 14 solo oggi e 8 dei giorni scorsi (diagnosi ora confermata)». Il totale così sale a 91

Contagiati dal Coronavirus e morti alla casa di riposo, la rabbia dei familiari: «Se qualcuno ha sbagliato deve pagare»

Ieri è stata una giornata terribile, con la segnalazione di altre 14 persone persone, più altri 8 morti dei giorni scorsi su cui sono stati effettuati accertamenti constatando il contagio da Covid-19. Il totale delle vittime dall'inizio del contagio sale a 91.Si tratta di 69 uomini e 22 donne, con un'età media di 80,2 anni. Solo uno di loro, un 70enne del Fermano, non aveva patologie pregresse. Il triste primato delle vittime va alla Provincia di Pesaro e Urbino (74), seguita da Ancona (10), Macerata (10), Fermo (3) e Ascoli (1).

Ultimo aggiornamento: 11:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA