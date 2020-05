Altri 155 guariti dal Coronavirus nelle Marche: cinque reparti di terapia intensiva senza malati Covid

ANCONA - I dati scorporati del Gores, la cosiddetta "tabella gialla", di oggi, mercoledì 20 maggio, continuano a dipingere una regione sulla via della "guarigione" dall'epidemia di Coronavirus. A cominciare proprio dal dato dei guariti, che nelle ultime 24 ore sono stati 155 nelle Marche, con il totale che si impenna a 3.716. Calano i ricoverati, che oggi sono 141 (-20) e, tra loro, quelli in terapia intensiva, 16 (-1).



Tanto che ben cinque reparti (Pesaro Marche Nord, Senigallia, Urbino, Macerata e Inrca Ancona), non hanno più alcun paziente Covid.

Per quanto riguarda i tamponi, solo la provincia di Pesaro ne ha fatti registrare di positivi, ma soltanto 2. Pesaro che è sempre la provincia più colpita con 2.735 casi (+2), seguita da Ancona con 1860 (-), Macerata con 1.106 (-), Fermo con 458 (-) e Ascoli con 290 (-). Sono 288 (-) i casi provenienti da fuori regione. Calano sensisbilmente anche le persone in isolamento domiciliare: oggi sono 4.549 (-207). Tra loro 554 (-49) sono operatori sanitari.

