Coronavirus, i rientri fanno impennare i nuovi positivi: 16 nelle Marche, 7 sono nell'Ascolano/ La mappa interattiva del contagio

ANCONA - Epidemia di Coronavirus, oggi, mercoledì 12 agosto, tornano ad impennarsi i nuovi positivi nelle Marche. Tra contagi di rientro e accessi alle strutture sanitarie sono ben 16.

Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1029 tamponi: 597 nel percorso nuove diagnosi e 432 nel percorso guariti. I positivi sono 16 nel percorso nuove diagnosi: cinque in provincia di Ancona, sette in provincia di Ascoli Piceno, tre in provincia di Pesaro Urbino e un residente con domicilio fuori regione. Questi casi comprendono rientri dall'estero, soggetti sintomatici, asintomatici contatti di casi positivi e screening per inserimento lavorativo.