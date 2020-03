Non si ferma l'allarme Coronavirus nelle Marche: 127 tamponi positivi (in risalita), il totale dei contagiati è 1.354/ La mappa del contagio in tempo reale

ANCONA - Allarme Coronavirus nelle Marche: secondo l'aggiornamento quotidiano del Gores (Gruppo operativo regionale emergenza sanitaria), sono 127 i nuovi contagiati nella nostra regione, a fronte di 312 tamponi effettuati. Il totale dall'inizio del contagio sale a 1.354.

Nel'incubo senza fine sono stati i 12 morti nelle Marche registrati ieri. Così il totale delle persone che ha perso la vita nella nostra regione sale a 69 (50 sono uomini, 19 donne) con un'età media di 80,2 anni. Le maggior parte dei morti si è registrata tra persone provenienti dalla provincia di Pesaro Urbino (59), seguono le province di Ancona (6), Macerata e Fermo (2).

Secondo l'ultimo bollettino "scorporato" di ieri alle 12 è ancora la provincia di Pesaro e Urbino a guidare per numero dei contagi, anche se la corsa pare un po' rallentata: 733 (+21). Seguono le province di Ancona con 323 (+56), Macerata con 117 (+23), Fermo con 36 (=) e Ascoli con 21 (+7). In tutta la regione sono 638 le persone ricoverate, di cui 110 in terapia intensiva. Salgono ancora le persone in isolamento: sono 3.716, ci cui 408 sono operatori sanitari.

