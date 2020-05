In un giorno 125 guariti e "solo" 103 ricoverati rimasti: il Coronavirus in fuga dalle Marche

ANCONA - Nella giornata storica degli zero contagi anche l'aggiornamento quotidiano, la tabella gialla del Gores, regala lampi di ottimismo alle Marche sul fronte Coronavirus. A cominciare dai guariti: nelle ultime 24 ore sono stati 125 (in totale 4.272). I ricoverati per Covid scendono a 103 (-4) mentre restano stabili a quota 13 quelli in terapia intensiva.

Per quanto riguarda i tamponi, malgrado lo sero di oggi, resta comunque Pesaro quella più colpita con 2.740 casi (-), seguita da Ancona con 1.870 (-), Macerata con 1.117 (-), Fermo con 469 (-) e Ascoli con 290 (-). Sono 232 (-) i casi provenienti a fuori regione. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.335 (-247), e tra loro, 345 (-26) sono operatori sanitari.

