iorestoacasa, la pizza al formaggio diventa un tiramisù con lo chef Moreno Romiti

In questi giorni di isolamento per il coronavirus state sperimentando nuove ricette svuota-frigo, vi divertite in famiglia sfornando torte, timballi, pizze e pasticci? Se volete condividere con i lettori le vostre speciali ricette, inviate ingredienti, preparazione e tempo di cottura al seguente indirizzo: regione@corriereadriatico.it. Allegate anche una vostra foto e del piatto preparato e li pubblicheremo. Lo speciale tiramisù al formaggio è preparato da Moreno Romiti alla gastronomia Lo Sfizio, Via Matteotti 12, Morro d’Alba Tel. 0731618005.

INGREDIENTI

1 pizza al formaggio tagliata a fette. Per la fonduta: 50 gr di Burro, 50 gr di Parmigiano grattugiato, 200 gr di Pecorino grattugiato, 200 gr di Mascarpone, un pizzico di curcuma, 200 gr di panna fresca, 1 pezzo (50 gr) di pecorino.

PREPARAZIONE

La fonduta

Preparare la fonduta a bagno-maria e a fuoco moderato unendo il burro, la panna, la curcuma, il parmigiano, il pecorino e il mascarpone.

Il tiramisù

Affettare la pizza di formaggio: le fette non devono essere troppo sottili altrimenti c’è il rischio che si sfaldino. Sul fondo di una pirofila sistemare il primo strato di fette di pizza, distribuirvi sopra la fonduta ancora calda, fare un altro strato e ricoprire ancora con la fonduta. Non c’è un numero perfetto di strati da realizzare, l’importante è che l’ultimo strato venga riservato alla fonduta. Infine, fare raffreddare.

La presentazione

Prima di portare il tiramisù in tavola, farlo riscaldare nel forno ventilato, poi metterlo in un piccolo vaso di vetro o in un calice se servito come aperitivo.

DELIZIOSO CON UN PERGOLA DOC ROSATO

Rosa tenue e cristallino, è consigliato un Pergola Doc Rosato, come il “Codazzo” dell’azienda agricola Terracruda, dalle note intense e floreali ma anche fresco e piacevole.

