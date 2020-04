ANCONA - L'epidemia di Coronavirus impazza in Italia e la Croazia si mobilita per rimpatriare i propri connazionali ancora nel Belepaese.

Per questo è stato organizzato un viaggio con il catamarano Jelena della compagnia Jadrolinija di stanza a Rjieka (Fiume). Il viaggio è programmato per domenica 5 aprile, con partenza dal porto di Ancona alle 15.

